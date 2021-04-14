Son dakika haberleri! Bandırma'da 537 kişiye ceza uygulandı
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Son dakika haberleri! Bandırma'da 537 kişiye ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Bandırma'da 537 kişiye ceza uygulandı

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs vakalarındaki artış sürerken, son bir haftada karantina ihlali yapan 7 kişi ambulansla öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs vakalarındaki artış sürerken, son bir haftada karantina ihlali yapan 7 kişi ambulansla öğrenci yurdunda karantinaya alındı. İlçede 537 kişiye para cezası kesildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bandırma'da da koronovirüs vakaları hızla artıyor.Bandırma'da artan koronavirüs vakalarının önüne geçilmesi için Bandırma Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler HES kodu kontrol uygulamalarını artırdı. Kontroller sırasında 7 kişinin karantina ihlali yaptığı belirlendi. Karantina ihlalinde bulunan 7 kişi ambulanslar ile Balıkesir'de bulunan bir öğrenci yurduna karantina sürelerini geçirmeleri için gönderildi. Şahıslar hakkında hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta kapalı pazaryeri ve çarşı merkezinde 7 bin 315 kişinin HES Kodu sorgulaması yapıldı. Sigara içme yasağını ihlal eden 30, maske takmayan 65 şahıs ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 442 kişiye cezai işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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