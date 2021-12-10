Son dakika haberleri: Banaz'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri: Banaz'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haberleri: Banaz'da kaçak tütün operasyonu
AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ın Banaz ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonunda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

BANAZ, UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde kaçak tütün ve makaron operasyonunda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Banaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde V.M. ve K.M'nin kaçak tütün sattığının belirlenmesi üzerine şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada toplam 29 kilo 510 gram açık tütün, 10 bin 480 adet içime hazır sigara ve 4000 adet makaron ele geçirildi.

Her iki şahsa da 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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