Son dakika haberleri! Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı
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Son dakika haberleri! Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı

Son dakika habere göre ELAZIĞ'da balkondan girdiği evden cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi, polisin takibiyle yakalandı.

Son dakika haberleri! Balkondan girdiği evden cep telefonu çaldı, tutuklandı
07.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:04

ELAZIĞ'da balkondan girdiği evden cep telefonu çalan hırsızlık şüphelisi, polisin takibiyle yakalandı. 4'ü hırsızlıktan 9 suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 5 Haziran'da bir evde meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda evde hırsızlık olayına karışan zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada evden çaldığı cep telefon ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelinin 4'ü hırsızlıktan olmak üzere 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edişlen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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