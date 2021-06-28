Son dakika haberleri! Balkondan düşmek üzere olan engelli genci polis kurtardı
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Son dakika haberleri! Balkondan düşmek üzere olan engelli genci polis kurtardı

Son dakika haberleri! Balkondan düşmek üzere olan engelli genci polis kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Konya'nın Ereğli ilçesinde balkondan düşmek üzere olan engelle genci, balkona tırmanan polis kurtardı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde balkondan düşmek üzere olan engelle genci, balkona tırmanan polis kurtardı.

Olay, Ereğli ilçesi Batıelagözlü Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, engelli bir gencin balkondan düşmek üzere olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İsmi açıklanmayan engelli gencin balkon korkuluklarına tutunduğunu gören polis memuru, alt kattan tırmanarak balkona çıktı. Polis tarafından kurtarılan engelli genç daha sonra içeriye alındı. - KONYA

Son dakika haberleri! Balkondan düşmek üzere olan engelli genci polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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