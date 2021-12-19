Son dakika haberleri: Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Aybastı ilçesinde ikamet eden 4 çocuk babası Cevat Yılmaz (82) bir süre önce kızının yanına geldi. Kızının yanında kalan yaşlı adam gece hava almak için çıktığı tek katlı evin balkonundan yere düştü. Düşme sesini duyan damadının yardımıyla ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Cevat Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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