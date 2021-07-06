Son dakika haberleri... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balkondan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde balkondan düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta Perşembe günü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki katlı evin balkonundaki sandalyenin üstüne çıkan 2 buçuk yaşındaki Mehmet Altun, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 6 gün yoğun bakımda kalan çocuk bugün hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Burak Özçivit Selin Şekerci
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:30:22. #1.15#

title