Son dakika haberleri: Balkondan düşen Cihan, hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberleri: Balkondan düşen Cihan, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Balkondan düşen Cihan, hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Cihan Çakmak (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Cihan Çakmak (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Güzelşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cihan Çakmak hava almak için balkona çıktı. Bir süre sonra, dengesini kaybeden Çakmak, balkondan zemine düştü. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan yerde birinin yattığını görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Çakmak'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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