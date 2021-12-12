Son dakika haberleri... BALKONDAN ATEŞ AÇTIĞI KİRACISI YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri... BALKONDAN ATEŞ AÇTIĞI KİRACISI YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BURSA'da, İ.K. (41), evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye (30), balkondan tabancayla ateş etti.

BURSA'da, İ.K. (41), evinin altında bulunan dükkandan çıkmasını istediği için tartıştığı kiracısı berber M.T.'ye (30), balkondan tabancayla ateş etti. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda kiracı M.T., ayak bileğinden yaralandı, şüpheli İ.K. tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. İddiaya göre İ.K., evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi. Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.?ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.?yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., 'kasten adam yaralama' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri... BALKONDAN ATEŞ AÇTIĞI KİRACISI YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri... BALKONDAN ATEŞ AÇTIĞI KİRACISI YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberleri... BALKONDAN ATEŞ AÇTIĞI KİRACISI YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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