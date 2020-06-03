Son dakika haberleri: Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu
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Son dakika haberleri: Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmanda balkona serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Son dakika haberleri: Balkonda yanan pamuk paniğe neden oldu
03.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:38

Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmanda balkona serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi, Fekeli Sokak, Demli Apartmanının 5. katında bulunan Mustafa Uyanık'a ait evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı.

Balkonda kurutulmak üzere serilen pamuğun tutuşması sonucu çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar ve apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine doğal gaz ekipleri, polis ve sağlık görevlileri geldi. Yangını haber alan ev sahibi Mustafa Uyanık ve ailesi koşarak evlerine geldi. Yangında büyük bir panik yaşanırken itfaiye erleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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