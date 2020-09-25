Son dakika haberleri | Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri | Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

25.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:15
Son dakika haberleri | Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bir son dakika haberine göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hanımeli Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan boş dairenin balkonunda bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. Ev sahibine ulaşamayan vatandaşlar, durumu Turgutlu Hayvanları Koruma derneği yetkililerine durumu bildirdi. Dernek üyeleri ise olay yerine gelerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğine ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle dairenin balkonuna çıkarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Vatandaşlar kurtarılan kedinin karnını doyurduktan sonra sokağa saldı.


Son dakika haberleri | Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri | Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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