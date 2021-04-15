Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AKSARAY'da 2'nci kattaki evinin girişindeki balkon ve merdivenlerin çökmesi sonucu mahsur kalan Meliha Akar (75), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

AKSARAY'da 2'nci kattaki evinin girişindeki balkon ve merdivenlerin çökmesi sonucu mahsur kalan Meliha Akar (75), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi 1317 Sokakta meydana geldi. Meliha Akar'ın, ailesiyle birlikte kaldığı 2'nci kattaki evinin girişindeki balkon ve merdivenler belirlenemeyen nedenle çöktü. O sırada evde yalnız olan Akar da mahsur kaldı. Durumu fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler. itfaiye aracının merdiveniyle Akar'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı. Akar, kurtulduktan sonra oğlunun evine gitti.

Meliha Akar'ın komşusu Ayşe İşkol, gürültüyü duyunca komşusunun balkondan düştüğünü sandığını belirterek, "Birden şiddetli bir gürültü oldu. Ben komşum balkondan düştü sandım. Bu balkon gördüğünüz gibi göçtü. Komşum da evde mahsur kaldı. Diğer komşularımız durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı." dedi.

Komşulardan Enes Karaca ise "Ben karşı evin balkonunda duruyordum. Birden 'güm' diye göçtü. Meliha teyzeyi yaklaşık yarım saat önce balkonunu süpürürken görmüştüm. Daha sonra itfaiye ekipleri gelip, evinde mahsur kalan teyzeyi kurtardı." diye konuştu.

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Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI
Son dakika! EVİN GİRİŞİNDEKİ BALKON ÇÖKÜNCE MAHSUR KALAN YAŞLI KADINI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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