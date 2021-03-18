Son dakika haberleri | Balkan Savaşları'na giden askerlerin kullandığı yol ile çeşmenin belgeselini hazırladılar

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ), Balkan Savaşları'na giden tümen kumandanı Miralay Şükrü Bey ve askerlerinin kullandıkları çeşme ile yolun belgeseli çekildi.

Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, Çanakkale Eceabat'tan Kilitbahir yönüne giden "Karahisar Yolu" ile bu yol üzerinde bulunan "Miralay Çeşmesi"nin hikayesini günümüze taşıdı.

Yılmaz, belgeseli tarihe tanıklık edenlerin yakınları ve arkeologlarla yaptığı görüşmeler ve doküman taraması sonucu altı aylık çalışmayla hazırladı.

Belgeselde, yol ile çeşmenin Balkan Savaşları ve Çanakkale Savaşı'ndaki önemi, günümüze kadar nasıl ayakta kaldığı anlatıldı.

Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, AA muhabirine, Miralay Çeşmesi'nin Balkan Savaşları sırasında yaptırıldığını belirtti.

O dönemde Afyonkarahisar'daki redif tümeni kumandanı Miralay Şükrü Bey ile askerlerinin Balkan Savaşlarına katılmak için Çanakkale'den geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Miralay Şükrü Bey ve askerleri savaşa giderken bu çeşmeyi kullanıyor. Yine Çanakkale Savaşı sırasında da bu çeşmenin bulunduğu bölgeye yol yapılıyor. Karahisar adı verilen bu yol ile çeşme her iki savaşta da kullanılıyor." diye konuştu.

Belgeseli, Afyonkarahisar Valiliği ile İl Özel İdaresinin katkılarıyla, Afyonkarahisar'daki Şemsettin Karahisar Ortaokulu Müdür Yardımcısı Serkan Baksı ile çektiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Osmanlı'nın son dönemi Kurtuluş Savaşı'nın sonuna, 1911'den 1922'ye kadar, 11 yıl hiç durmadan savaş oldu. Balkan Savaşları'nda da çok önemli topraklar Osmanlı İmparatorluğu'ndan çıktı. Akabinde de Çanakkale Savaşı... Çanakkale Savaşı dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan en yıpratıcı, en kanlı savaşlardan birisi. Miralay Çeşmesi, askerlere bir can suyu olması için yapılmış. Savaşın devamında bayrak, millet, toprak için savaşıp şehit düşmüşler. Oradaki şehit mezarlarını görmek insanın tüylerini diken diken ediyor. Biz de şehitlerimizi hatırlatmak, o günleri yad etmek ve şehitlere rahmet dilemek için böyle bir çalışma yaptık."

Yılmaz, belgeselde Sanat Tarihi Uzmanı Dr. Yusuf Kartal ve emekli arkeolog Selahattin Özbey ile yapılmış röportajların da yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay