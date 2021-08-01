Son dakika haberleri... Balıkesirspor Teknik Direktörü Şimşek transfer yasağının kaldırılması için kentten destek istedi
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Son dakika haberleri... Balıkesirspor Teknik Direktörü Şimşek transfer yasağının kaldırılması için kentten destek istedi

Son dakika haberleri... Balıkesirspor Teknik Direktörü Şimşek transfer yasağının kaldırılması için kentten destek istedi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Son dakika haberler: TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, kulübün transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, kulübün transfer yasağının bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun kendileri için daha zor geçeceğinin altını çizdi.

Takımın yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu şehir yaklaşık 1,5 milyon kişinin yaşadığı bir şehir. Şehir hancı, biz yolcuyuz. Şehrin büyükleri, ileri gelenleri bu takıma destek vermeli bu işe el atmalı. Bu kulübün yaşaması lazım. Biz üzerimize düşeni yapacağız ve sahada sonuna kadar savaşacağız. Bu sene de aynı inanç ve hırsla mücadele edeceğiz ama transfer tahtasının açılması önemli. Üst ligden düşen takımlar ile alt ligden gelen takımların kalitesi ortada. Güçlü kadrolar kuran takımlar var. Ayrıca bu sezon 3 değil 4 takım düşecek. Balıkesirspor'un yaşaması önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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