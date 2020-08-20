Son dakika haberleri: BALIKESİR Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberleri: BALIKESİR Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika gündem haberine göre Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı görüntüleri ortaya çıktıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 3 hastaya umut olan futbolcu Utku Boz'un (20) cenazesi, Altınova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

20.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:00

Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kaza sonrası hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organlarıyla 3 hastaya umut olan futbolcu Utku Boz'un (20) cenazesi, Altınova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Askerden yeni gelen ve iyi bir futbolcu olma hayaliyle yaşayan Boz'un, motosikletiyle bir otomobile çarptığı kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Ayvalık'a bağlı turistik Altınova Mahallesi sahil mevkiindeki SSK Sitesi önünde kurulan pazar girişinde, 16 Ağustos günü akşam saatlerinde, otomobil ile çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Utku Boz, önce Ayvalık, ardından da Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden ve beyin ölümü gerçekleşen Boz'un organları, ailesinin aldığı kararla bağışlanmıştı. Boz'un Bursa'ya nakledilen iki böbrek ve karaciğeri 3 hastaya umut oldu.

Utku Boz'un cenazesi bugün öğle namazına müteakip Selimiye Orta Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Altınova Mezarlığı'na defnedildi. Amatör futbolcu olan Utku Boz'un askerden yaklaşık 3 ay önce geldiği ve askerden önce Altınovaspor'da defans oyuncusu olarak futbol oynadığı öğrenildi. Öte yandan Boz'un yaptığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde, Boz'un motosikletiyle ilerlerken gece pazarının içinden ana yola aniden çıkan bir otomobile çarptığı görülüyor.

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Son dakika haberleri: BALIKESİR Organları bağışlanan futbolcu Utku'nun, kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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