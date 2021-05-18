Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli 9 ildeki PKK/KCK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli 9 ildeki PKK/KCK operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli 9 ildeki PKK/KCK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan, hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 13 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Balıkesir, Adana, İstanbul, Ağrı, Bilecik, Bitlis, Hakkari, Kars ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve silah ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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