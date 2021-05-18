Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli 9 ildeki PKK/KCK operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Balıkesir merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde cezaevi yapılanmaları ile irtibatlı oldukları, hükümlü ya da tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.