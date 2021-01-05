Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı
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Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

05.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:22
Son dakika haberleri... Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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