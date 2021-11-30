Son dakika haberleri! Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu:  27 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri! Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu:  27 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu:  27 gözaltı

Son dakika habere göre BALIKESİR merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık olarak arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan 17'si kamu görevlisi, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Balıkesir merkezli Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 27 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberleri! Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu:  27 gözaltı

Son dakika haberleri! Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu:  27 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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