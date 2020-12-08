Son dakika haberleri | Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

BALIKESİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem öğretmen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün saat 07.00'de operasyon için düğmeye bastı. Balıkesir merkezli Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Sakarya, Şanlıurfa ve Malatya'da önceden belirlenen adrese yapılan baskınla şüpheliler, gözaltına alındı. 17 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN