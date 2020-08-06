Son dakika haberleri: Balıkesir kuzusuna güvenli gıda takip sistemi kuruldu Son dakika haberi: Balıkesir Ticaret Borsası tarafından tescillenen "Balıkesir Kuzu Eti" coğrafi işaret çalışmaları kapsamında, "Kuzum Benim" markasıyla güvenli gıda takip sistemi kuruldu.

Balıkesir Ticaret Borsası tarafından tescillenen "Balıkesir Kuzu Eti" coğrafi işaret çalışmaları kapsamında, "Kuzum Benim" markasıyla güvenli gıda takip sistemi kuruldu.

Balıkesir Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, coğrafi işaret çalışmaları daha güvenli ve izlenilebilir bir hale geliyor.

Balıkesir Küçükbaş Hayvan yetiştiricilerinin elinde bulunan coğrafi işareti kapsamındaki 1 milyon 200 bin anaç koyun ve yıl içinde doğacak yaklaşık 2 milyon kuzuyu kapsayan projeyle, üretimin artırılması ve ekonomiye katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir kuzusuna coğrafi işaret almak için çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Erdoğmuş, "Balıkesir kuzularının, anlaşmalı olan ruhsatlı mezbahalarda sağlıklı bir ortamda kesimi, Türk Gıda Kodeksine uygun olarak muhafazası, nakliyesi ve hijyenik koşullara sahip pazarlama ağından nihai tüketiciye arzı, haksız kazanç ve tağşişin engellenmesi kapsamında, takip sistemini kurguladık." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA