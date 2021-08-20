Son dakika haberleri | Balıkesir Koca Seyit Havalimanında eğitim uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı
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Son dakika haberleri | Balıkesir Koca Seyit Havalimanında eğitim uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı

Son dakika haberleri | Balıkesir Koca Seyit Havalimanında eğitim uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri AŞ işletmesindeki uçağın Balıkesir Koca Seyit Havalimanında pist dışına çıkmasıyla gerçekleşen 26 Şubat'taki kazaya ilişkin raporlar tamamlandı.

Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri AŞ işletmesindeki uçağın Balıkesir Koca Seyit Havalimanında pist dışına çıkmasıyla gerçekleşen 26 Şubat'taki kazaya ilişkin raporlar tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu duyuruda, 26 Şubat 2021'de Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri AŞ işletmesine ait TC-AJH tescil işaretli hava aracının Koca Seyit Havalimanı 23 pistine inişi esnasında sol taraftan pist dışına çıkmasıyla sonuçlanan hasarlı hava aracı ciddi olayı meydana geldiği belirtildi.

Ölen ve yaralananın olmadığı olaya ilişkin hazırlanan "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunuldu.

Konuyla ilgisini kanıtlayan kişi ve kurumlar nihai raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığa başvurabilecek.

Hezarfen Havaalanı'ndaki kazanın raporu da hazırlandı

6 Nisan 2021'de Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitim Hizmetleri AŞ işletmesine ait TC-SYN tescil işaretli hava aracının Hezarfen Havaalanına inişini takiben pist sonundan toprak zemine çıktıktan sonra güvenlik çitine çarparak durmasıyla sonuçlanan hasarlı hava aracı ciddi olayına ilişkin duyuru da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu, ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Son dakika haberleri | Balıkesir Koca Seyit Havalimanında eğitim uçağının pistten çıkmasına ilişkin kaza raporu tamamlandı - Haberler Ekonomi
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