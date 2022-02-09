Son dakika haberleri: BALIKESİR - Kazdağları'nda mahsur kalan askerler ve belediye personeli Milli Park girişine getirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibi kurtarıldı.

Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından kurtarma ekiplerini koordine eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Şıldak, Edremit ilçesinde, saat 19.00 itibarıyla Kazdağı Milli Parkı'ndan ihbar geldiğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçtiklerini belirten Şıldak, şu bilgileri paylaştı:

"Zirve noktada konuşlanmış olan Hava Radar Komutanlığı personelini taşıyan askeri araçların ve onlara yol açmak için bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesine ait yol ekiplerinin içinde bulunduğu araçların, yoğun tipi ve ani başlayan kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kalmaları üzerine, arama kurtarma faaliyetlerimizi yürüttük. İçişleri Bakanlığı genel koordinasyonu altında, özellikle AFAD Başkanlığı destekleri ve katkılarıyla saat 11.15 sularında tüm personelimize, hem 17 askeri personelimize hem de 4 belediye çalışanımıza sağlıklı bir şekilde ulaşmış olduk."

"Hiçbirinde herhangi bir sağlık sorunu yok"

Askeri personelin ve belediye ekibinin tamamının sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Şıldak, şöyle devam etti:

"Çalışmalar koordinasyon içinde, İçişleri Bakanlığının sürekli bilgilendirilmesi suretiyle, iyi bir iş birliğiyle, kurumlarımızın destekleriyle gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, AFAD Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, buradaki bütün kamu çalışanları, iyi bir koordinasyonla yoğun bir çalışma sarf etti. Olabildiğince kısa süre içinde, yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü, 1750 metre rakımlı Kazdağları'nın zirvesindeki personelimize ulaştık. Bizi memnun eden, tabii ki sonucun güzel olması, sağlıklarıyla onlara ulaşmış olmamız ve onları aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla buluşturacak olmamız. Bütün personele geçmiş olsun."

Bir gazetecinin "Gece eksi 25 derecelerdeydi, o bölgede. Geceyi nasıl geçirdiler? Herhangi bir yiyecek, içecek, erzakları var mıydı?" sorusu üzerine Şıldak, "Kısmi olarak, yanlarında bulunduğu kadarıyla. Araçları çalışır vaziyetteydi. Yakıtları yeterli oldu. Bu da Allah'ın yardımıyla bizim onlara ulaşmamıza kadar olan sürede onların sıcak ortamda bulunmalarını sağladı. İlk belirlemelere göre, hiçbirinde herhangi bir sağlık sorunu yok, Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.

Şıldak, ekibin zirvede yaklaşık 16 saat mahsur kaldığını sözlerine ekledi.

Milli Park girişinde yakınları karşıladı

Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli 17 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 çalışan, Kazdağı Milli Parkı girişine getirildi.

Askeri personel ile belediye görevlileri, burada yakınları tarafından karşılandı.

Sağlık ekiplerince muayene edilen 21 kişi, Edremit'teki askeri birliğe götürüldü. Bu kişilerin daha sonra istirahat etmeleri için evlerine gönderildiği öğrenildi.