Son dakika haberleri! Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8 ev karantinaya alındı
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Son dakika haberleri! Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8 ev karantinaya alındı

21.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:44
Son dakika haberleri! Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8 ev karantinaya alındı

Son dakika haberi: Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalledeki bazı evlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalledeki bazı evlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde 8 evde yaşayan kişilerden bazılarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bu adreslerde temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu evlerde karantina başlatıldığı ifade edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise karantina kuralları doğrultusunda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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