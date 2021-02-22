Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

22.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:34
Son dakika haberleri... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki mahalle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bölgelerde temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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