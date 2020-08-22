Son dakika haberleri: BALIKESİR-Edremit'teki yangın Kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri: BALIKESİR-Edremit'teki yangın Kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: Kontrol altına alındıBalıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü.

22.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:45

Kontrol altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kazdağları eteklerindeki Kadıköy Mahallesi Şıp Şıp Dede mevkisinde bulunan otluk alanda, saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, orman kenarındaki zeytinlik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 yangın söndürme helikopteri ile 3 arazöz ve 1 su tankeri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 4 yangın söndürme aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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Son dakika haberleri: BALIKESİR-Edremit'teki yangın Kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

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