Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından Edremit'te belirlenen 13 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 350 gram kubar esrar, 250 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 18 sentetik uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, kenevir yetiştirme teçhizatı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

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AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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