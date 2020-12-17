Son dakika haberleri! Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir il merkezi ile Edremit, Ayvalık, Kepsut ve Burhaniye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı.