OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN IŞIKLAR ÇİFTİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Nilay Işıklar (50) ve eşi Ahmet Işıklar (54), İzmit'te son yolculuklarına uğurlandı.

BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Nilay Işıklar (50) ve eşi Ahmet Işıklar (54), İzmit'te son yolculuklarına uğurlandı.

İzmit'te bir lojistik firmasında çalışan Ahmet Işıklar ile eşi Nilay Işıklar, Ayvalık'ta yazlık evleri bulunan yakınlarının yanına tatile giderken Balıkesir'de meydana gelen otobüs kazasında hayatlarını kaybetti. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler İzmit'e getirildi. Bugün İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında, çiftin tek oğlu Emirhan Işıklar (21) ayakta durmakta güçlük çekti. Çiftin yakınları ve akrabaları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Nilay ve Ahmet Işıklar çiftinin cenazeleri, cenaze namazının kılınmasının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı