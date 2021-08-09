Son dakika haberleri... Balıkesir'deki kazada ölen Akın Duru Edremit'te toprağa verildi

Son dakika haberler... Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'de takla atan otobüste yolcu olarak bulunan ve hayatını kaybeden Akın Duru Balıkesir'in Edremit İlçesinde toprağa verildi.

Zonguldak'tan İzmir'e giderken Balıkesir'de takla atan otobüste yolcu olarak bulunan ve hayatını kaybeden Akın Duru Balıkesir'in Edremit İlçesinde toprağa verildi.

Dün Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınan Akın Duru'nun cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Duru'nun cenazesi daha sonra öğle saatlerinde Edremit Eğilmezler Camiine getirildi. Öğlen namazının ardından Akın Duru'nun cenaze namazı kılındı. Cenazeye yoğun katılım olduğu gözlendi. Cenaze namazı sonrası alınan helallik ardından cenaze şehir mezarlığında toprağa defnedildi.

Akın Duru'nun abisinin de bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit istikametine seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan otobüsü, viraj dönerken kontrolden çıkarak devrilmiş, Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı