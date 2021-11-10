Son dakika haberleri! Balıkesir'de zanlılarının açtığı ateş sonucu şehit olan polis Erzurum'da toprağa verilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Balıkesir'de zanlılarının açtığı ateş sonucu şehit olan polis Erzurum'da toprağa verilecek

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Balıkesir'de zanlılarının açtığı ateş sonucu şehit olan polis Erzurum'da toprağa verilecek

Son dakika haber: Balıkesir'in Havran ilçesinde şüphelileri kovalarken, zanlıların açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru yarın Erzurum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde şüphelileri kovalarken, zanlıların açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru yarın Erzurum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30), Havran ilçesinde fiziki takibi yapılan şahısları yakalama esnasında çıkan silahlı çatışmada şehit olduğu hatırlatıldı.

Şehit Güngör'ün yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından Erzurum Polis Şehitliğine defnedileceği belirtildi.

Evli ve üç yaşında bir kız çocuğu babası olan şehit Güngör'ün merkez Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber verildi.

Şehit polis memurunun babaevine Türk bayrakları asıldı.

Son dakika haberleri! Balıkesir'de zanlılarının açtığı ateş sonucu şehit olan polis Erzurum'da toprağa verilecek

Son dakika haberleri! Balıkesir'de zanlılarının açtığı ateş sonucu şehit olan polis Erzurum'da toprağa verilecek

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

Son dakika haberleri: Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'Lütfü Türkkan' gerginliği! Mansur Yavaş, tartışmaya son noktayı koydu

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" gerginliği! Mansur Yavaş, tartışmaya son noktayı koydu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title