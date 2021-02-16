Son dakika haberleri: Balıkesir'de yolu kardan kapanan kırsal mahallede felç geçiren hasta ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı
Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal mahallede yaşayan ve evinde felç geçiren hasta, mahallenin kardan kapanan yolunun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye götürüldü.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsal mahallede yaşayan ve evinde felç geçiren hasta, mahallenin kardan kapanan yolunun iş makinesiyle açılmasının ardından hastaneye götürüldü.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Seçdere Mahallesi'nde, evinde rahatsızlanan İbrahim İbiroğlu (67) için sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Ambulansla hareket eden ekipler, kar nedeniyle yol kapalı olduğundan mahalleye gidemeyince durumu Kepsut Belediyesine bildirdi.
Greyderle yolun açılmasının ardından hastaya evinde ilk müdahalesini yapan sağlık görevlileri, felç geçirdiği belirlenen İbiroğlu'nu Balıkesir Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Hasta yakınları, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Yıldız