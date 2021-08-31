Son dakika haberleri | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Son dakika haberleri | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Balıkesir'de Narkotik polisinin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de Narkotik polisinin il genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 30 Ağustos tarihinde il merkezi, Sındırgı ve Gömeç ilçelerinde 6 ayrı çalışma yapıldı. Çalışmalarda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 şahıs adli makamlara sevk edildi. 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 93 adet sentetik ecza hap, 20,81 gram metamfetamin, 2,53 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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