Son dakika haberleri | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Son dakika haberleri | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

09.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:02
Son dakika haberleri | Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda, 1318 sentetik uyuşturucu hap, 141 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar, 36 kök dişi Hint keneviri, 1 av tüfeği, 19 fişek, 5 kesici delici alet ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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