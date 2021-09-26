Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ekiplerince il merkezi ile Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerince il merkezi ile Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 8 adrese baskınlar yaptı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile 133 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden biri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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