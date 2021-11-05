Son dakika haberleri! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Balıkesir'de polis ekiplerinin merkez ile Edremit, Erdek ve Bigadiç ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin merkez ile Edremit, Erdek ve Bigadiç ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Balıkesir'de uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik il merkezi ile Edremit, Erdek ve Bigadiç ilçelerinde 12 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 1,139 gram sentetik hap, 63,13 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 2,82 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 16,40 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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