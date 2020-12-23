Son dakika haberleri! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

23.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:16
Son dakika haberleri! Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir kent merkezi ile Bandırma, Gönen ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir kent merkezi ile Bandırma, Gönen ve Gömeç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 18,3 gram metamfetamin, 3,74 gram sentetik kannabinoid, 79 sentetik ecza hap, 130 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan ve "payp" olarak tabir edilen 4 cam aparat ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 19 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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