Son dakika haberleri... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

13.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:54
Son dakika haberleri... Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Son dakika haber: Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.

Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 5, Bandırma'da 3, Edremit ve Savaştepe ilçelerinde birer adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 8,54 gram metamfetamin, 85 sentetik ecza hap, 3,54 gram esrar, 0,5 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız 2 tabanca ve bir fişek ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheliden 2'si, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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