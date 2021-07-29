Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mert Kaplan (26) yönetimindeki 06 D 5341 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında, Uğur Erdil (58) idaresindeki 11 AAB 206 plakalı çekiciyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu çekici Bölge Trafik İstasyon Amirliği bahçe duvarından devrilerek park halindeki 1 resmi ve 2 personelin aracında hasar oluşturdu.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan üç kişi yaralandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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