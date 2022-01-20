Son dakika haberleri | Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri | Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı
AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de sabah saatlerinde Göçmen Konutları mevkisinde meydana kazada 10 EC 618 plakalı araç ile 10 ED 531 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan N.M, D.A, F.A ve S.I isimli vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer araçların ihbarı sonrası kaza alanına gelen itfaiye ekipleri bölgede başka bir kaza yaşanmaması için tedbir alırken, hafif yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleleri 112 ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Tragger, Göçmen, Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title