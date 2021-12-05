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Son dakika haberleri! Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Edremit kara yolunda Kadir A. idaresindeki 10 SG 615 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Murat T.'nin kullandığı 34 BAC 350 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmayla yoldan çıkarak zeytin bahçesindeki ağaca vurarak duran otomobilin sürücüsü Kadir A. ile yanındaki yolcular Beytiye A., Mert A. kazayı hafif yaralarla atlatırken Muhittin T. ise ağır yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları araç içinden çıkartarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberleri! Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberleri! Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberleri! Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberleri! Balıkesir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

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