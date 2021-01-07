Balıkesir'de kazalar, mobese kameralarına yansıdı
07.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:17
BALIKESİR'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı.
BALIKESİR'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, mobese kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücüleri kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.
Balıkesir'de yaşanan trafik kazaları, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobese kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kazaların, sürücülerin kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü.Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi'nde de 2 sürücünün, kavşakta geçiş üstünlüğü kuralına uymayarak kaza yaptığı anlar görüntülendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü sürücüleri, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uymaları yönünde uyardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN