Son dakika haberleri | Balıkesir'de şehit polis Güngör'ün adıyla yılbaşı öncesi operasyon (2)

141 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Balıkesir'de, yılbaşı öncesi 900 polisin katılımıyla şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği, helikopter destekli operasyonda, çok miktarda kaçak ve sahte içki, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilerken, 141 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde bütün suçlara yönelik olarak kolluk güçlerinin çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceğini belirterek, "Özellikle uyuşturucu madde ve kaçakçılık konularında, silah ve sahte alkol kaçakçılığı hususunda en kararlı biçimde faaliyetler kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,