Son dakika haberleri: Balıkesir'de sanayi tesisinin faaliyetlerine 'çevresel tedbir' durdurması
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de sanayi tesisinin faaliyetlerine 'çevresel tedbir' durdurması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir'de yapılan denetimlerde, yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen sanayi tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığınca, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında, Balıkesir'de yapılan denetimlerde, yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen sanayi tesisinin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizde, kıyılarda ve tesislerde yürütülen denetim çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gübre üretimi konusunda faaliyet gösteren bir sanayi tesisinde Bakanlığımız ekiplerince kapsamlı inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler neticesinde Çevre Kanunu'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen tesisin gerekli çevresel tedbirleri alıncaya kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Son dakika haberleri: Balıkesir'de sanayi tesisinin faaliyetlerine 'çevresel tedbir' durdurması
Son dakika haberleri: Balıkesir'de sanayi tesisinin faaliyetlerine 'çevresel tedbir' durdurması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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