Son dakika haberleri: Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde sahte ve kaçak içki üretimiyle ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin tespit ettikleri bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramalarda, 160 litre etil alkol ve 420 içki yapımında kullanılan aroma ve kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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