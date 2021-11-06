Son dakika haberleri: Balıkesir'de sahte içki operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de sahte içki operasyonu

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde sahte ve kaçak içki üretimiyle ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin tespit ettikleri bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramalarda, 160 litre etil alkol ve 420 içki yapımında kullanılan aroma ve kit ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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