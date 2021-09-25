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Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek ve Susurluk İlçelerinde 24.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet fişek, 1 adet ateşli silah ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 24.09.2021 tarihinde İl Merkezi, Ayvalık ve Edremit İlçelerinde yapılan 10 ayır çalışmada 19 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahıs mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve yakalanan 18 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 4,47 gram metamfetamin, 49,27 gram esrar maddesi, 313 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı

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