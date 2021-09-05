Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarda 13 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarda 13 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 38 adet fişek ve 5 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 5 ayrı çalışmada Balıkesir Kent Merkezi, Bandırma, Gömeç ve Havran ilçelerinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 0,73 gram metamfetamin, 284 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı
Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi
Emlakçı cinayetinde yeni gelişme! Tüm şüpheler üzerinde yoğunlaşan 2 kişi tutuklandı
Emlakçı cinayetinde yeni gelişme! Tüm şüpheler üzerinde yoğunlaşan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Meral Akşener Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Derya Şensoy Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Balıkesir'de polisten 13 şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:57:25. #1.15#

title