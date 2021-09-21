Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Marmara İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 22 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 22 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ev sahibinin 'Evden çık' dediği kiracı ortalığı savaş alanına çevirdi: Benzin döküp rastgele ateş açtıktan sonra tüm eşyaları balkondan attı

Ev sahibinin "Evden çık" dediği kiracı ortalığı savaş alanına çevirdi: Benzin döküp rastgele ateş açtıktan sonra tüm eşyaları balkondan attı

 Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı

Tüyler ürpertici anlar kamerada! Çok katlı otoparkın 3'ncü katından betona çakıldı

 Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti

Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Domagoj Vida Özge Özpirinçci
Tüm Haberler Hava Durumu Demir Çelik Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri Mahmut Özer Antonio Guterres Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:24:33. #1.11#