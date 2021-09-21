Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Marmara İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 22 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 22 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. - BALIKESİR