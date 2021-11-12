Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 12'ye çıktı - Haberler
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 12'ye çıktı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltı sayısı 12'ye çıktı

Son dakika haber: Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'ye yükseldi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesine ilişkin, Osman B, Eray Y, Meral A. ile Güngör'e ateş ettiği belirtilen Devrim E'nin yakalanmasının ardından 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışma sonucu yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri 10 Kasım'da, uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı.

Sürücünün durmaması üzerine otomobil takibe alınmış, zanlılar Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Olay sonrası 3 şüpheli ile kaçan Devrim E, ekiplerce yakalanmıştı.

Son dakika haberleri: Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

Son dakika haberleri: Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis şehit oldu

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri

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