Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis bayramda suçlulara göz açtırmadı; "120 gözaltı 19 tutuklama"
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis bayramda suçlulara göz açtırmadı; "120 gözaltı 19 tutuklama"

Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis bayramda suçlulara göz açtırmadı; '120 gözaltı 19 tutuklama'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri son 10 gün ve bayram süresince yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 76 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri son 10 gün ve bayram süresince yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 76 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında ise 42 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Kepsut, Marmara ve Sındırgı İlçelerinde 16.07.2021-25.07.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 76 aranan şahıs yakalanmış, 17 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 12 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 101 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 93 adet kartuş, 8 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 109 fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 17.07.2021-25.07.2021 tarihleri arasında yapılan 34 çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç ve Susurluk İlçelerinde 46 şahıs yakalanmış, 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 44) şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 42,81gram metamfetamin, 432,45 gram esrar, 57,08 gram bonzai, 130 adet sentetik ecza hap, 16 adet ecstasy hap, 83 adet hint keneviri bitkisi, 25,31 gram hint keneviri tohumu, 1 adet LSD ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis bayramda suçlulara göz açtırmadı; '120 gözaltı 19 tutuklama'
Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis bayramda suçlulara göz açtırmadı; '120 gözaltı 19 tutuklama'
Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis bayramda suçlulara göz açtırmadı; '120 gözaltı 19 tutuklama'
Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis bayramda suçlulara göz açtırmadı; '120 gözaltı 19 tutuklama'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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