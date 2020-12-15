Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi

15.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:16
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakalarken, 21 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakalarken, 21 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 07.12.2020 - 13.12.2020 tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 27 aranan şahıs, 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek, Ayvalık'ta 8 aranan şahıs, 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Balya'da 1 aranan şahıs, Bandırma'da 18 aranan şahıs, 1 tüfek, Burhaniye'de 4 aranan şahıs, Edremit'te 13 aranan şahıs, 7 ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş, Erdek'te 7 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 tüfek ve 44 kartuş, Manyas'ta 2 aranan şahıs, Savaştepe'de 5 aranan şahıs, Sındırgı'da 2 aranan şahıs ve Havranda 2 tabanca ve 7 fişek olmak üzere toplam: 87 aranan şahıs, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve 52 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakalarken, 3 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakalarken, 3 silah ele geçirdi
Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da 21 ruhsatsız silah ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Nilgün Belgün
Spor Samet Aybaba Kylian Mbappe Halis Özkahya Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:16:53. #1.14#
title