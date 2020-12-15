Son dakika haberleri | Balıkesir'de polis 87 aran şahsı yakalarken, 21 silah ele geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakalarken, 21 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakalarken, 21 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 07.12.2020 - 13.12.2020 tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 27 aranan şahıs, 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek, Ayvalık'ta 8 aranan şahıs, 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Balya'da 1 aranan şahıs, Bandırma'da 18 aranan şahıs, 1 tüfek, Burhaniye'de 4 aranan şahıs, Edremit'te 13 aranan şahıs, 7 ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş, Erdek'te 7 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 tüfek ve 44 kartuş, Manyas'ta 2 aranan şahıs, Savaştepe'de 5 aranan şahıs, Sındırgı'da 2 aranan şahıs ve Havranda 2 tabanca ve 7 fişek olmak üzere toplam: 87 aranan şahıs, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve 52 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı