Son dakika haberleri! Balıkesir'de polis 2 silah el geçirdi
Son dakika habere göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 2 silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.
19.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:02
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda 2 silah ve bunlara ait fişek ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ve Ayvalık ilçelerinde yapılan uygulamalarda 1 adet Atak marka kurusıkı 9 mm tabanca ve buna ait 131 adet fişek ve Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız Cold marka 9 mm tabanca ve buna ait 4 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA